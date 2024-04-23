مقتل عشريني على يد أخر أثناء مشاجرة بالفيوم

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه على يد أخر إثر نشوب مشاجرة بينهما بحي الصوفي بعزبة مأمون دائرة قسم ثان الفيوم، بمحافظة الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم ثان الفيوم ،جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ،بتلقيها بلاغاً بنشوب مشاجرة بين أشخاص ومقتل شخص.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم ثان الفيوم إلى موقع الحادث رفقة سيارة الإسعاف وكشفت المعاينة الأولية أن شاب عشريني لقي مصرعه على يد أخر طعناً بسلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحريات الأولية التي اجراها فريق البحث الجنائي تحت أشراف اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقيادة العقيد محمود هيبه مفتش المباحث والرائد هشام حسن رئيس مباحث القسم، أن المجني عليه ويدعى "أيمن" ويعمل حلاق كان مستأجرا لمحل بمنزل الجاني ويدعى "خالد . أ" 46 سنة راعي أغنام ، ونشبت بينهما مشاجرة بعد الفجر اثناء ذهاب الجاني لرعي اغنامه، تعدى على أثرها المجني عليه رفقة أشخاص ،على الجاني بالضرب مستخدماً عصا "شوم" وسدد له عدة ضربات ،وكان الجاني بحوزته سلاح أبيض "مطواه" ماركة قرن غزال يستخدمها وقت اللزوم لكونه راعي اغنام، فاستلها من طيات ملابسه وسدد للمجني عليه طعنة نافذة اودت بحياته.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق ،فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة ومباشرة التحقيق.