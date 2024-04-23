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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تظاهرة في تل أبيب لأهالي الرهائن الإسرائيليين

تظاهرة في تل أبيب
تظاهرة في تل أبيب
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نظم أهالي الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة احتجاجا في تل أبيب بمناسبة مرور 200 يوم على احتجازهم.
ويتزامن اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة. 
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن عائلات الرهائن قاموا بطلاء أيديهم باللون الأحمر ورفعها إلى السماء في عمل احتجاجي في ساحة هابيما بالمدينة.
وتطالب العائلات الحكومة بالتحرك من أجل إطلاق سراحهم.

الرهائن الإسرائيليين العدوان الاسرائيلي على غزة