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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بتنفيذ قصف عنيف استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط بلدتي بلعين وخربثا غرب رام الله،وتمركزت قوات الاحتلال في شوارع بلدة بلعين، كما نشر الاحتلال الآليات العسكرية في الشوارع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق متفرقة من المحافظة الوسطى، وارتفع عدد النازحين الفلسطينيين في مدينة دير البلح جراء تواصل قصف الاحتلال على المدينة.

كما نفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية استهدفت بها شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة،   وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قصف مدفعي إسرائيلي مخيم النصيرات قطاع غزة فلسطين