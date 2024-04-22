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الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق هائل في جراج وعقار بساحة الجعفري في الجمالية

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق هائل فى جراج وعقار، بارتفاع 9 طوابق، وامتد لبنك شهير بساحة الجعفرى بمنطقة الجمالية.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق هائل بجراج سيارات وامتداده لعقار مجاور وفرع بنك بساحة الجعفرى بمنطقة الجمالية، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ7 سيارات إطفاء وأسعاف.

وبالفحص تبين أن النيران شبت فى كشك خشبي، وامتدت لجراج وعقار بارتفاع 9 طوابق كما أمتدت لواجهة بنك شهير، والتهمت النيران عددا كبيرا من السيارات والعقار والتكييفات الخارجية الخاصة بالبنك، وقامت أجهزة الأمن بقطع الكهرباء والغاز عن العقار والعقارات المجاورة وتم إخماد النيران، دون وقوع إصابات.

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