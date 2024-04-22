رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات الملتقى الطلابي الثالث لكلية التمريض

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الثالث تحت عنوان " دور طلاب التمريض في الابتكار والإبداع لتطوير الرعاية الصحية في ظل من الجمهورية الجديدة " والذي نظمته كلية التمريض اليوم الاثنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على ابو شوشة نائب رئيس الجامعة الاسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية، ونخبة متميزة من السادة اعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالملتقى من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني علي الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، مرحباً باالحضور من مختلف كليات التمريض على مستوي الجامعات المصرية للمشاركة في فعاليات المتلقي، وعبر سيادته عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع حيث أن النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية التمريض بالجامعة تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة عالميا لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور المتميز التي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلبة والنهوض بالقطاع الصحي حيث أن الدور الفعال الذي يقوم به فريق التمريض لا يقل أهمية عن دور الطبيب في المجتمع، وأن المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، حيث تقدم الكلية خريجين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة في القطاع الطبي

وقالت الدكتور صباح ابو الفتوح عميد كلية التمريض، أن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات في مجال التمريض مع الجامعات المصريه، بناء استراتيجيات لتطوير كفاءة تعليم مهنة التمريض، تعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، إثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي للطلاب، تنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات.

جاء ذلك بمشاركة كليات التمريض بجامعات: القاهرة – الإسكندرية – حلوان – الزقازيق - المنوفية – طنطا - بنها – قناة السويس – دمياط – دمنهور – بور سعيد - 6 اكتوبر – المنصورة الأهلية.

كما افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، معرضاً فنياً لطلبة كلية التمريض قبل إنعقاد المؤتمر وأشاد بالأعمال الفنية المعروضة.