انعقاد المؤتمر الطلابي والبحثي السنوي لكلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس

عقدت كلية السياحة والفنادق جامعة قناة السويس - يوم الأحد 21 إبريل الجاري- المؤتمر الطلابي السنوي تحت عنوان : توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستدامة في صناعة السياحة والضيافة والحفاظ على التراث.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة وبإشراف تنفيذي الدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة أبو عجيلة المدير التنفيذي لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، وبتنظيم أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية والأستاذة رانيا فتحي المدير الإداري لوحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.

شارك بالمؤتمر لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

واختتم المؤتمر فعالياته بتكريم الحضور والطلاب المشاركين والمتميزين بالكلية.