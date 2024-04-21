اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة سارة بشأن خفض أسعار السلع

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، موقف أسعار السلع من الانخفاض الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%.

وقال الدكتور علاء عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إقرار خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت، و أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات، مشددا على أن السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة.

ولفت عز إلى أن محال الفول والطعمية والكشري الصغيرة في الطريق لخفض الأسعار، منوها بأن “تقسيمة ساندويتش الفول 20% زيت، و10% فول والباقي خبز وخدمات، و علبة الكشري في طريقها للانخفاض وفق ضوابط يعد لها حاليا”.

وأضاف: “منتجي العيش الفينو مكسبهم محدود، وخفض أسعار القمح محليا ودوليا سيحل أزمة كبيرة الفترة المقبلة”.

وبشأن ارتفاع أسعار السيارات، شدد على أن تحرير سعر الصرف ليس الأزمة وإنما الأزمة كانت في وفرة العملة الصعبة، ونقص السلعة هو سبب رفع سعر السيارات، مختتما: “محدش يشتري أجهزة كهربائية الآن أو يخزن أي سلع لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات كبيرة تصل لشهر بحد أقصى”.