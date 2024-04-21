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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الكونفدرالية الأفريقية.. تعديل في دكة بدلاء الزمالك أمام دريمز الغاني

جوزية جوميز مدرب
جوزية جوميز مدرب الزمالك
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أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على مقاعد بدلاء الأبيض لمواجهة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، اتي ستقام بعد قليل باستاد القاهرة.
وقرر الجهاز الفني ضم محمد صبحي ليتواجد على مقاعد البدلاء بدلاً من معاذ علاء الدين.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.
خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة  ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

 

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