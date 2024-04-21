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الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مأمورية الشهر العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

مراسم الافتتاح
مراسم الافتتاح
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افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الأحد، مأمورية شهر عقاري التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة

وفي كلمته أشار وزير العدل إلى أن العاصمة الإدارية والتي انشئت في زمن قياسي أصبحت واقعا ملموسا، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة، وتوفير المصالح الحكومية التي تواكب هذا التطور لخدمة المواطنين ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأشار إلى أن الطفرة العمرانية والاستثمارية غير المسبوقة التي أقيمت بالعاصمة تتطلب آليات تعزيزها من خلال منظومة تسجيل عقاري يواكب التطوير القائم في العاصمة الإدارية وبما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة.

وأكد الوزير على أن أهمية تسجيل العقارات تهدف الي توفير الحماية والطمأنينة في  المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها وكذلك دعم الاستفادة من الاستثمار العقاري في الممتلكات.

من جانبه وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الشكر لوزارتي العدل والاتصالات على التعاون الوثيق لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري في الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصري من حيث الشكل والمضمون، ومشيرا إلى أنه سيتم تعميم هذا النموذج في المدن الجديدة، والمناطق التي يتم تطويرها في العمران القائم.

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بالعاصمة الإدارية الجديدة وزيرا العدل والإسكان يفتتحان مأمورية الشهر العقاري