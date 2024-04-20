لإدارتهم أزمة انقطاع الكهرباء.. تكريم إدارة الأزمات وأطقم التمريض بـ"صحة قنا"

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، أعضاء إدارة الأزمات بمديرية الصحة والسكان بقنا، وطاقم التمريض والعاملين بمستشفى أبوتشت المركزى، وذلك لإدارتهم أزمة إنقطاع الكهرباء علي خلفية ماس كهربائي بكابل الكهرباء الرئيسي بعد منتصف الليل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان،الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ"، والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني.

قال محمد بدران، أن طاقم تمريض قسم الإستقبال قام بإدارة أزمة حدوث ماس كهربائي نتج عنه حريق محدود في كابل كهرباء لمولد الكهرباء بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى أبو تشت المركزي بإحترافية شديدة جدًا محافظين على حياة المرضى الموجودين بالمستشفى لا سيما مرضى الغسيل الكلوي والأطفال بالحضانات

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بحسن تصرف طاقم التمريض وسرعة استجابتهم، وتعاملهم بإحترافية مع الواقعة، معربًا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية والعاملين بالمنشآت الطبية بالمحافظة في تقديم خدمة طبية متميزة.

يذكر أنه تم تكريم كل من الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية الحرجة "الطوارئ"، والدكتور علي نورالدين مدير إدارة أبوتشت الصحية، وبولس بُقطر مدير الموارد البشرية بالمديرية، وعابدين قاسم فني الكهرباء بمستشفي أبوتشت.

ومن فريق التمريض تم تكريم كلًا من: زينات حسين،فاطمة أحمد، إيمان خالد، ملك خلف الله، صابرين مصطفي، جهاد سيد، رشا حمدي، عيده محمود، فريال عبدالنبي، دينا جمال، مي محمد، شيماء فتحي.