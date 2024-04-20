تشاهدون اليوم.. مازيمبي يستضيف الأهلي.. مانشستر سيتي يواجه تشيلسي.. فالنسيا يصطدم بريال بيتيس

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 20 من إبريل 2024، على النحو التالي:
كأس الاتحاد الإنجليزي
6:15 مانشستر سيتي - تشيلسي
دوري أبطال إفريقيا
3:00 مازيمبي - الأهلي
9:00 الترجي - صن داونز
الدوري الإنجليزي
4:00 لوتون تاون - برينتفورد
4:00 شيفيلد يونايتد - بيرنلي
8:30 وولفرهامبتون - أرسنال
الدوري الإسباني
2:00 سيلتا فيجو - لاس بالماس
4:15 رايو فاليكانو - أوساسونا
6:30 فالنسيا - ريال بيتيس
9 جيرونا - قاديش
الدوري الإيطالي
6:00 إمبولي - نابولي
8:45 هيلاس فيرونا - أودينيزي
الدوري الألماني
3:30 فولفسبورج - بوخوم
3:30 كولن - دارمشتات 98
3:30 هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ
3:30 هايدنهايم - لايبزيج
6:30 يونيون برلين - بايرن ميونخ
الدوري الفرنسي
5:00 نانت - رين
9:00 لانس - كليرمون فوت 63