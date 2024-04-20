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السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مازيمبي يستضيف الأهلي.. مانشستر سيتي يواجه تشيلسي.. فالنسيا يصطدم بريال بيتيس

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 20 من إبريل 2024، على النحو التالي:

كأس الاتحاد الإنجليزي  
6:15 مانشستر سيتي - تشيلسي 

دوري أبطال إفريقيا 
3:00 مازيمبي - الأهلي 
9:00 الترجي - صن داونز

الدوري الإنجليزي   
4:00 لوتون تاون - برينتفورد 
4:00 شيفيلد يونايتد - بيرنلي 
8:30 وولفرهامبتون - أرسنال 

الدوري الإسباني
2:00 سيلتا فيجو - لاس بالماس 
4:15 رايو فاليكانو - أوساسونا 
6:30 فالنسيا - ريال بيتيس 
9 جيرونا - قاديش

الدوري الإيطالي   
6:00 إمبولي - نابولي 
8:45 هيلاس فيرونا - أودينيزي

الدوري الألماني   
3:30 فولفسبورج - بوخوم 
3:30 كولن - دارمشتات 98 
3:30 هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ 
3:30 هايدنهايم - لايبزيج 
6:30 يونيون برلين - بايرن ميونخ

الدوري الفرنسي 
5:00 نانت - رين 
9:00 لانس - كليرمون فوت 63 

كأس الاتحاد الإنجليزي تشيلسي مازيمبي الأهلى ارسنال فالنسيا