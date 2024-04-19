رسميًا.. تجديد عقد ناجلسمان مع منتخب ألمانيا حتى مونديال 2026

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد جوليان ناجلسمان مع منتخب ألمانيا حتى بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تحتضنها الأراضي الألمانية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.

ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، يعلن من خلاله تجديد عقد ناجلسمان، ليستمر في تدريب منتخب ألمانيا حتى مونديال 2026.

تولى ناجلسمان تدريب منتخب ألمانيا في سبتمبر عام 2023 الماضي، ليجدد عقده مع منتخب الماكينات حتى عام 2026.

وجاء قرار تجديد عقد ناجلسمان، لتحقيق الاستقرار الفني داخل صفوف المنتخب الألماني، الذي يتطلع لحصد لقب يورو 2024 والظهور بشكل مميز في المونديال المقبل.

وقال جوليان ناجلسمان عقب تجديد تعاقده مع منتخب ألمانيا: «هذا هو قرار القلب، إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد».

وأضاف: «من خلال العروض الناجحة والعاطفية، لدينا فرصة لإلهام بلد بأكمله، كما أثر فيّ حقا الفوزان على فرنسا وهولندا في مارس الماضي».

وأتم ناجلسمان: «نريد أن نلعب بطولة أمم أوروبا بنجاح معا، فأنا أتطلع حقا إلى التحدي المتمثل في كأس العالم مع طاقمي التدريبي».