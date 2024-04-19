لإقامتها دعوى خلع.. المشدد 15 عامًا لمتهم شرع في قتل زوجته بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته لخلافات بينهما على نفقات المعيشة وإقامتها دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمنطقة المرج.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم «ح.ا» عامل شرع في قتل زوجته «ر.م» ربة منزل، وتعدى عليها بالضرب ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة بمختلف أنحاء جسدها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه تزوج من 3 سنوات ورزق بطفلين من زوجته ويعمل في الصباح بمحل ملابس وفي المساء بأحد المقاهي لتلبية متطلبات المعيشة وأنه يسعى لكسب المال الحلال.

وأضاف المتهم، أنه قبل ارتكابه الواقعة بعدة أسابيع تشاجرت زوجته معه وذهبت لمسكن أسرتها لخلاف بينهما على نفقات مسكن الزوجية، وطلب منها أن تنتظر حتى نهاية الشهر لكنها رفضت وعايرته أنه يبخل عليها بالنفقات، وسوف تذهب لأسرتها وتترك توأمها برفقة والدتها، وتخرج للعمل بحجة أنها تريد المال وهددتها لو خرجت للعمل سوف أقتلها، لأنني أرفض أن تخرج زوجتي للعمل.

وشدد المتهم بأنه فوجئ أن زوجته تعمل في مكتبة لبيع الأدوات المدرسية، بجوار مسكن أسرتها وذهب إليها وضربتها ليطردها صاحب العمل من المكتبة وذهب لأسرتها لمعاتبة شقيقها على ما فعلته زوجته ليخبره بطلب زوجته الطلاق وأنها قررت الانفصال وإقامة دعوى نفقة مما أثار الغضب وتشاجر معه فطرده بالشارع وهدده بإبلاغ الشرطة في حالة التعرض لشقيقته.

وأضاف المتهم، "فوجئت بدعوى خلع ونفقة صغير من محكمة الأسرة، لأترك عملي وأصبح عاطلًا، وقمت بمراقبة زوجتي منذ خروجها من مسكن أسرتها إلى ذهابها لعملها، وعقب رؤيتي رفضت الحديث معي وقررت انتظارها أسفل مسكنها وعقب رؤيتها أخرجت سكينا من ملابسي وطعنتها في ظهرها وتركتها غارقة في دمائها وهربت في الحال.

من جانبها؛ قالت أسرة المجني عليها إن المتهم قرر الانتقام وقتل زوجته بلا رحمة وأنه اعتدى عليها بالضرب قبل ارتكابه واقعة القتل، ورفضوا إخطار الشرطة خوفًا علي مستقبله خاصة لوجود طفلين لا ذنب لهما فيما يحدث من خلافات مستمرة بين الزوجين.

وكشف الضابط مجرى التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت أن المتهم ارتكب الواقعة وهرب في الحال مختبئا لدى صديقه وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من زوجته لخلافات بينهما وإقامتها دعوى خلع.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا باستقبال ربة منزل وبها إصابه إثر طعنة وتم إسعافها وبالانتقال لمحل البلاغ وسؤال المجني عليها والشهود تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.