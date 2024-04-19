المشدد 5 سنوات لشقيقين ضربا آخرين بعصا حديدية بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لاتهامهما بضرب شقيقين باستخدام عصا حديدية مما أدي إلي حدوث إصابات تسبب لعاهة مستديمة بالبساتين وذلك لوجود خلافات بسبب بيع بضائع بأزيد من سعرها الرسمي وألزمتهما المصاريف الجنائية بالدعوى.

كشف أمر الإحالة الي محكمة الجنايات بأن المتهمين "فرج.ع" وشقيقه" علي.ع" بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة أحدثا جرحا بالمجني عليه أحمد محمود بأن ضرباه بالسلاح الأبيض عصا حديدية فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وجود إصابة بيمين الرأس مصحوبة بكسر بالعظم الجداري والجبهي نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو ٦٠% وكان ذلك حال ترصدهما له على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحدثا إصابة المجني عليه أمير محمود بأن ضرباه بالسلاح الأبيض عصا حديدية فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.

وكان ذلك حال ترصدهما له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص عصا حديد دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

وأكدت حيثيات المحكمة في الحكم الصادر بأنه وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما شهد به أمیر محمود بوجود خلافات بينه وبين المتهم الثاني على إثر قيامه ببيع بضائع بالحانوت الخاص به بأزيد من سعرها الرسمي.

فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار محل سكنه عن الشراء من الحانوت الخاص بالمتهم فما كان من المتهم إلا أن تواصل معه هاتفيا طالبا مقابلته وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني عليه الآخر أحمد محمود فوجئ بالمتهم الأول يتشاجر معهما وقيامه باستلال عصا خشبية ضاربا إياه بها بمساعدة من المتهم الثاني والذي قام بتقييده.

وفوجئ بالمجني عليه الأول مصابا بإصابة جسيمة برأسه مما نتج عنها تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي المتهمين عليه فما كان منه إلا أن نقله لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين مما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كل من محمد محمود وأحمد محمود، وأمير محمود محمد علي، ومعاون مباحث قسم البساتين، وتقرير مصلحة الطب الشرعي.

إذ شهد طبيب مقيم بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى قصر العيني بأن المجني عليه أحمد محمود محمد علي كان يعاني من نزيف وجرح قطعي في فروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة وهو متواجد بغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

وشهد أحمد محمود محمد علي بأنه على إثر خلافات سابقة بين شقيقته وبين المتهم الثاني بسبب بيعه السلع بأزيد من سعرها الرسمي بالحانوت الكائن أسفل محل سكنه توجها للحانوت للتقابل مع المتهم تلبية لطلبه إلا أنهما فوجئا بتعدي المتهمين عليهما محدثين ما بهما من إصابات.