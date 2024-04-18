غداً .. مؤتمر طبي بكفر الشيخ يناقش مشكلات يتعرض لها أطباء النساء والتوليد

تعقد الجمعية العلمية لأطباء كفرالشيخ، غداً، الجمعة، مؤتمرها السابع لأطباء النساء والتوليد، حيث يناقش موضوعات مهمة في طب النساء والتوليد منها نزيف ما بعد الولادة، وطرق الوقاية منه وعلاجه، والسكتات القلبية أثناء الولادة وكيفية الوقاية منها، وحالات المشيمة المتقدمة، وكيفية التعامل مع هذه الحالات وتقليل مخاطرها.

كما يناقش المؤتمر، أهم المضاعفات التي يتعرض لها أطباء النساء والتوليد في عملهم اليومي وكيفية التعامل معها وتفاديها.

وقال الدكتور حمدي إسماعيل رئيس المؤتمر واستشاري النساء والتوليد ، أن المؤتمر يعتبر فرصة مميزة لأطباء النساء والتوليد للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الطب، ومناقشة التحديات التي تواجههم، وتبادل الخبرات مع زملائهم.

يُشارك في المؤتمر نخبة من أفضل الأساتذة في مجال طب النساء والتوليد من جامعات مصر المختلفة ، بأشراف منسقي المؤتمر ، الدكتور أحمد البرلسي، وأحمد سالم.