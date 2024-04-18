الإرادة والإبداع.. مدرسة تابعة للكنيسة الإنجيلية تنظم الحفل السنوي لذوي الهمم

اختتمت إحدي المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بحضور حاشد وأجواء مليئة بالبهجة والفرح، اليوم الخميس، فعالياتها السنوية لطلاب الفصول ذوي الهمم، في حفل بهيج شهد العديد من الفقرات المميزة والمليئة بالإلهام والإبداع.

تنوعت الفقرات بين الغنائية والموسيقية والاستعراضات والتمثيل، ما أضفى على الحفل طابعًا خاصًا وجذبًا، بحضور الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتورة سها سامي، عضو مجلس المؤسسات التعليمية، والفنانة السويسرية بريجيتا شيلدكنخت، ومن إدارة الويلي التعليمية الدكتورة وفاء رضا، مدير عام الإدارة، و خالد أبو العلا، مدير التعليم الخاص، وإخلاص محمد، رئيس قسم التعليم ، وعلا محمود مدير قسم العلاقات العامة بالإدارة، والقس فكري رجائي، نائب رابطة الإنجيليين، والقس ناجح فوزي، راعي الكنيسة الإنجيلية بشبرا الشرقية.

بدأت الاحتفالية بتحية السلام الجمهوري، ثم تلاها كلمات الترحيب بالحضور. خلال الفعالية، ألقى الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، كلمة مؤثرة حول دور كلية رمسيس للبنات في دعم ورعاية ذوي الهمم. أشار إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز حقوق هذه الفئة منذ توليه الحكم، من خلال توفير خدمات متميزة تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتمكينهم تعليمياً وثقافياً، ودمجهم بفاعلية في الحياة المجتمعية واستثمار قدراتهم في خدمة أنفسهم ومجتمعهم بشكل فعّال.

وأضاف: تأسس هذا القسم في عام 1973 كمبادرة رائدة في توفير الخدمات لتأهيل الفتيات من ذوي الهمم في المجتمع المصري، ومنذ ذلك الحين، برزت أهميته كمركز رئيسي لتعزيز الاندماج وتمكين هذه الفئة الهامة. ويعمل المجلس المؤسس على توفير كافة المتطلبات الضرورية لدمجهن بنجاح، مؤكدًا أن قدراتهن الخاصة تشكل إضافة قيمة لتطوير المجتمع وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. وتشمل جهوده أيضًا تشجيع أسرهن على دعمهن وتمكينهن، لضمان تحقيق طموحاتهن ومساهمتهن الفعّالة في بناء الوطن وتعزيز تطوره.

كما أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، على روح الإرادة والعزيمة والإلهام التي نراها اليوم في طالبات القسم الخاص، معبرًا عن النجاح الحقيقي في الحب والعطاء لتنمية الإمكانيات لطالباتنا لتعزيز بيئة تعليمية، قائلا "أثق في طالباتنا في خلق عالمكن الخاص، لا توقفكم التحديات" داعيًا الجميع بصناعة مستقبل ملئ بالأمل وجمال التنوع.

وشاركت الدكتورة وفاء رضا، مدير عام إدارة الويلي التعليمية، في تسليط الضوء على دور التربية والتعليم في استكشاف وتنمية الطاقات الإبداعية للطلاب ذوي الهمم. وتحدثت عن أهمية تكامل الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متميزة لهذه الفئة المهمة في المجتمع. وشددت على أهمية تذليل العقبات وإزالة الحواجز التي قد تعترض طريقهم، بهدف تأمين مستقبلٍ أفضل وفرص متساوية لتحقيق طموحاتهم وإمكانياتهم الكامنة.

على هامش الحفل، شهدت أروقة الكلية افتتاح معرض الفنون التشكيلية، الذي عكس جمالية الإبداع وتنوع المواهب بين الطالبات. ولم يكتف الحفل بذلك، بل شمل أيضًا تكريم الطالبات المتميزات خلال العام الدراسي، ليبرز الجهود العظيمة والإنجازات اللافتة التي حققتها.

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