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الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حملات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية
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شنت إدارة تموين وسط الإسكندرية  برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة واشراف أحمد على  رئيس الرقابة بالأشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية على أسواق السجائر والتى أسفرت عن ضبط كمية من السجائر المحلية بدون فواتير، وتم تحريز ٢٢٠ علبة متنوعة، تحرير محضرين بيع سجاير بسعر أزيد، وتحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على أسواق السجائر، حيث أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر.

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