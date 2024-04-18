نصر عبده: الرد الإيراني كسر عُزلة إسرائيل الدولية .. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الضربة الإيرانية كان يعيش في عُزلة دولية، ووصل الأمر إلى قيام الولايات المتحدة بالضغط على تل أبيب، لوقف إطلاق النار في غزة، أو على الأقل عدم التوسع بعمليات عسكرية جديدة.

وأضاف "عبده"، خلال تغطية مباشرة على فضائية "النيل الإخبارية"، أن إسرائيل حققت هدفأ كبيرًا من الضربة الإيراني وهو كسر العزلة الدولية، واستجداء العالم من جديد، وزيادة تعاطف الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وبذلك نجحت تل أبيب في استخدام طهران كفزاعة لإعادة الزخم الذي فقدته دوليًا.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد الضربة الإيرانية طالب الكونجرس بالإسراع في إقرار حزمة مساعدات من الأسلحة لدولة الاحتلال.



