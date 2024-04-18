برلمانية: «التأمين الشامل» أحد أهم إنجازات قطاع الصحة بعهد السيسي

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وقالت "نبيه" في تصريحات لها: “إن التأمين الصحي الشامل كان حلماً وأصبح واقعاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي” مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن تكليف رئيس الجمهورية بإدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين .

وأكدت أن التأمين الصحي الشامل هو أحد أهم الإنجازات في قطاع الصحة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث إن حكومات متعاقبة فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي وتابعت قائلة : وعلينا جمعياً كبرلمان وحكومة تقديم كافة أنواع الدعم للمشروع لانجاحه.

وشددت البرلمانية أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية مؤكدأ ان التامين الصحي الشامل كان حلم وأصبحاً واقعاً بفضل توجيهات ودعم الرئيس السيسي.

وثمنت " نبيه" الإنجازات التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والبدء في المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة، لافتة إلى أن التوسع في عدد المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز وتوفير حق المواطن في العلاج والتمتع بصحة سليمة، وهو تعزيز لحقوق الإنسان والتزام دستوري، ويتسق مع جهود الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.