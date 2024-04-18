انطلاق اليوم الرياضي لكلية التمريض بجامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف يوم رياضي ترفيهي لمنسوبي الكلية في رحاب كلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور محمود رجائي محمد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود حسين محمود وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من تنظيم يوم رياضي لمنسوبي الكلية هو تعميق ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وتحفيز أسرة الكلية على المشاركة ، فضلاً عن خلق نوع من التواصل بين منسوبي الكلية من خلال الرياضة، وتحقيق الاندماج والتعاون المثمر، لافتاً إلى أن فعاليات اليوم شملت مسابقات تنس طاولة، ومباريات كرة قدم الخماسية ، وكرة السلة.