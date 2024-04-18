الأمن العام يواصل مداهمة أوكار تجارة المخدرات بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية).

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس" – عدد من الأقراص المخدرة -

3ميزان حساس - دراجة نارية).



مديرية أمن أسوان

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طما - له معلومات جنائية) ، وبحوزته

(9 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــحوالى (1,100 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.