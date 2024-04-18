بالفيديو.. البريد المصري: تحديثات مكاتبنا تتم بشكل دوري لتقديم خدمات أكفأ وأسرع

قال إيهاب أبو بكر ، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن تحديثات مكاتب البريد المصري تتم بشكل دوري لعدة أسباب، من أجل تقديم خدمات أكفأ وأسرع ، مشيرا إلى أنه يتم العمل أيضا لزيدة أمن المعلومات والأمن السيبراني.

وأضاف إيهاب أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد ، أن التحديثات تسير وفقا للتحديثات الخاصة بالشركات العالمية، مبينا أن التحديثات تساعد على تحقيق السرعة، فضلا عن تقديم المعلومات وإرسالها بأكثر أمانا.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الرقيمة، ساهم في استقبال 8 ملايين معاملة في اليوم، موضحا أنه تم العمل على تطوير المنظومة ككل.

كما أكد أنه سيتم البدء في عمليات التحديث فجر الجمعة ، مشيرا إلى استمرار تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالشحنات البريدية، وسيتم وقف خدمات مالية قليلة من فجر الجمعة وحتى السبت.