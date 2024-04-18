تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بدء أعمال توريد محصول القمح بصوامع أشمون وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق مركز أشمون ومتابعة إنتظام عملية توريد محصول القمح هذا العام بالصوامع .

كما تابع النمر جهاز فحص القمح من خلال اللجنه الثلاثية المشكله من البنك الزراعي والتموين وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من مطابقته لكافه الإشتراطات والضوابط اللازمه للتخزين وذلك حتى الإنتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف.

من جانبة ناشد النمر جموع المزارعين بمركز أشمون بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام مؤكداً بأن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.