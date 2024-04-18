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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

افتتاح معرض "عزلة" للفنانة نسمة محمود بمركز رامتان الثقافى.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرض الفنانة نسمة محمود، تحت عنون "عزلة"، وذلك مساء أمس الاربعاء بمركز رامتان الثقافى بمتحف طه حسين، ويستمر حتى 27 ابريل 2024، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

يقام المعرض في  الهرم، بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، ويفتتح المعرض يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

نسمة محمود، هي فنانة تشكيلية حاصلة على بكالوريوس التصوير من كلية الفنون الجميلة عام 2021م، شاركت في عدة معارض فنية، وحصلت على شهادات تقدير منها معرض فاروق حسني وصالون الشباب ومهرجان ضي، وعملت كمدربة رسم وأفضل أسلوب في التصوير الواقعي.

ومن جهة آخرى يفتتح القطاع مساء اليوم معرضين تشكيليين لكلا من الفنان وائل الشافعى، والفنان مدحت سعودى بمركز محمود مختار الثقافى، بقاعتى نهضة مصر، وايزيس.

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قطاع الفنون التشكيلية معرض عزلة متحف طه حسين وزيرة الثقافة الفنانة نسمة محمود مركز رامتان الثقافي متحف طه حسين