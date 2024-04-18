جامعة مصر للمعلوماتية تفتتح فعاليات أكبر مؤتمرات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأوروبا

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية، مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSC) في نسخته الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في أوروبا وأحد أكبر المؤتمرات ذات الصلة على مستوى العالم، حيث تقام فاعلياته تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 3 أيام، اليوم الأول والثاني أونلاين، واليوم الثالث بمقر الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال اليوم الختامي للمؤتمر بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم السبت المقبل، وهو يعد الافتتاح الرسمي للمؤتمر، وسط حضور أكاديمي ومهني دولي واسع من خبراء القطاع وقيادات الشركات العاملة في علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ويجمع مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSC MENA 24) في نسخته هذه، والذي ينعقد بشراكة استراتيجية بين جامعة مصر للمعلوماتية وعددا كبيرا من متخصصي مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وهو المكان المناسب لإقامة شبكة علاقات متميزة مع الحصول على محتوى رفيع المستوى وفرص غير تقليدية في مجال الأعمال.

وقالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: "يواصل مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي (DSC) في نسخته الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دوره كعامل محفز للتبادل الفكري والتعاون في المجالات ذات الصلة، لذلك نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الدولي المرموق، والذي يعد بمثابة منارة للباحثين والمتخصصين لمشاركة أفكارهم والمساهمة فيما يتعلق بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي".

وأضافت الدكتورة ريم بهجت:" إن جامعة مصر للمعلوماتية، تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية متطورة ومميزة، تقدم أسلوب حياة علمية متميز لكل من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، مما جعل نهجها الاستراتيجي والمستقبلي الفريد مهماً وحاسماً عندما يتعلق الأمر باستضافة وتنظيم الأحداث الدولية مثل هذا المؤتمر الدولي لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، لذلك أصبحت جامعة مصر للمعلوماتية منارة علمية ومنصة تكنولوجية تربط العقول المهتمة بالمستقبل حول العالم".

وأوضحت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة من خلال رؤيتها وخططها وبرامجها المتطورة تعطي أولوية كبرى للنشاط البحثي التطبيقي من خلال دعم مشاريع البحوث المقدمة من الاساتذة، وتشجيع هذه المؤتمرات التي تجمع الباحثين بالمهنيين المتخصصين بما يسهم في جعل الجامعة من أفضل الجامعات المتخصصة في علوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويسهم في تطوير البحث العلمي التطبيقي في الجمهورية الجديدة التي تدعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة واستخدامها في خدمة وتحسين جودة الحياة.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24 (DSC MENA 24)، تستضيفه الجامعة كمنصة فريدة وفرصة للأكاديميين والمتخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعة ورواد الأعمال لتقديم نتائج أبحاثهم ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير التقنيات الناشئة بالإضافة إلى تطبيقات الجيل الجديد في معالجة التطورات والمستحدثات وضمان الأمن الإلكتروني للمعلومات.

يتناول المؤتمر خلال فاعلياته التي تنعقد على مدار يومين أونلاين واليوم الختامي بمقر جامعة مصر للمعلوماتية، عدة موضوعات أبرزها: (الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل اللغة الطبيعية والنصوص، الرؤية بالكمبيوتر، التعلم العميق، الابتكار باستخدام البيانات، والذكاء الاصطناعي وعمليات تعلم الآلة، وهندسة البيانات، والبيانات في السحابة (السحابية)، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الطب، وبناء منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي، وهندسة المطالبات، والبيانات المفتوحة واستخدام البيانات من أجل الصالح العام، والتحليلات المعززة في التسويق، وحلول من البداية إلى النهاية).

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.