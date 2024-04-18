ضبط وإعدام أغذية فاسدة في حملة على المحلات التجارية بالوادي الجديد

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أغذية فاسدة ومجهولة المصدر في حملة مكبرة على المحلات التجارية بمركز الخارجة.

وقال الدكتور عصام الكومي، مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المديرية شنت حملة على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين وتمكنت من ضبط 36 كجم أغذية فاسدة ومجهولة المصدر وجرى إعدامها.

وأضاف الكومي، أن الحملة ضبطت 26 كجم سمك مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات الصلاحية، و2.3 كجم دهن بقري يوجد به تغير في اللون والرائحة، و7 كجم دواجن متغيرة في اللون ويوجد بها نزيف واحمرار وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وعمل 4 محاضر وعرضها على النيابة العامة للاطلاع والتصرف، وضمت حملة المرور والتفتيش على المحلات بمنطقة سوق البلد بلجنة من الدكتور عمرو محمود أحمد عطية مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور عمرو إبراهيم محمد رئيس قسم التفتيش.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن هناك تكليفات بتكثيف الحملات البيطرية اليومية على مدار اليوم، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديرية الطب البيطري، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحي أمن للمواطنين في المقام الأول.

أضاف الكومي، أن هناك حملاتها على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها لتأكد من سلامتها ومنعًا لانتشار الأمراض حفاظًا على صحة المواطنين كإجراء احترازي، وهناك لجان بيطرية مرورية تفتيشية يومية على مجازر اللحوم للتأكد من توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، والتنسيق مع مباحث التموين وإدارة التفتيش على اللحوم في المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي لمكافحة الذبح خارج المجازر.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة بتفعيل الحملات المكثفة على أسواق اللحوم للحد من بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك المحلى، أو تداول عبوات لحوم مجهولة المصدر أو بدون بيانات معتمدة، وحملات مكثفة على الأسواق المفتوحة ومحلات الجزارة لضبط المخالفين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأشار الكومي، إلى أن هناك تنسيقًا دوريًّا مع المديريات المعينة ومديرية الطب البيطري، لشن حملات مكثفة على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر فى حالة ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والتشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على اللحوم والدواجن ومنتجاتها للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش، ونشر الوعي الصحي بخطورة التعامل وشراء اللحوم المعروضة في الطرق العامة والمجهولة المصدر.