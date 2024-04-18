الخارجية الروسية: ذعر في أوكرانيا بسبب قانون التعبئة

قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس إن توقيع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قانون تشديد التعبئة في أوكرانيا إلى تسببب في اقتحام الاوكرانيين سفارات بلادهم من أجل تبادل جوازات السفر وعدم العودة إلى ديارهم.

وأوضحت زاخاروفا أن "هناك ذعر في الخارج في أوكرانيا، وتشكلت بالفعل طوابير بطول كيلومترات من المواطنين الأوكرانيين الخائفين الذين يقتحمون السفارات من أجل تجديد جوازات سفرهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 16 مايو وعدم العودة إلى أراضي أوكرانيا".

وخلال كلمتها أيضًا، أشارت زاخاروفا إلى أن قانون تشديد التعبئة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الفساد في أوكرانيا.