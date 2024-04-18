غرق شاب من الفيوم أثناء محاولات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

شهدت قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الحزن، إثر وفاة أحد أبنائها غرقًا على السواحل الليبية خلال محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا بطريق غير شرعي.

وعثرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا على جثة شاب على شاطي البحر، وتبينّ أنه مات غرقًا خلال محاولته السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثة الشاب، ويدعى"هشام أحمد قطب" في العقد الثاني من العمر ومقيم بقرية الغرق التابعه لمركز إطسا بمحافظة الفيوم .

وقال أحد أصدقاء الشاب لـ"البوابة نيوز "بأن هشام حاول السفر أهالى إلى إيطاليا كان عبر ليبيا، على متن المركب التى تقل نحو أكثر من 700شخصا، وأثناء إبحارهم ضلوا الاتجاه ومكثوا فترة طويلة تائهين، وتعرض المركب للغرق.



واضاف خالد أن اسرة هشام تنتظر وصول الجثمان بعد سفر أحد أفراد أسرته الي دولة ليبيا لإنهاء إجراءات وتصاريح سفر الجثمان إلى القاهرة عبر المطار الدولي ليتم نقله بسيارة نقل الموتي الي قرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم لتشييع الجنازة بمدافن الأسرته .