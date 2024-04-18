تلاعبوا بغرامات الكهرباء.. ضبط أمناء الشرطة المزيفين في الصف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط الشخصين المتهمين بانتحال صفة أمناء بشرطة الكهرباء للنصب على المواطنين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة أمناء بشرطة الكهرباء وترويجهما تخفيض غرامات الكهرباء للاستيلاء على أموال المواطنين متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.