إعدام 7 أطنان أغذية فاسدة في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، المرور على ١٢٠ منشأة غذائية وضبط و إعدام اكثر من ٧.٥ طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين و متابعة و ضبط الاسواق خلال عيد الفطر المبارك .

استمرت ادارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم و المنشآت الغذائية ،

حيث تم المرور على 120 منشأة غذائية متنوعة منها 70 منشأة تدار بدون ترخيص، وتم تحرير 150 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة

كما تم ضبط 7.400 طن اغذية منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات، كما تم إعدام 400 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.