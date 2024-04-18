"تغير المناخ" يحدد توصيات مهمة للمحاصيل الزراعية الفترة الحالية

أوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، عدد من التوصيات الزراعية المطلوب تنفيذها للمحاصيل الزراعية، الفترة الحالية، حيث أنه اليوم الخميس بداية انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية، لكنها ستعاود الارتفاع الكبير خلال الأسبوع القادم ، مع وزيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية .

وتمثلت التوصيات الزراعية في اجراء عمليات حصاد القمح اليوم الخميس والجمعة، مع ري القمح “المتأخر” في معظم المناطق يومي الخميس والجمعة لهدوء نسبي للرياح خاصة شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق الدلتا ليلاً، وبصفة عامة ولكل المحاصيل العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، يعني إجراء ري مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة.

كما شملت التوصيات الرش ضد البياض الدقيقي على المانجو والبياض الزغبي "الترابة السوداء" على البصل (مبيدات بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40) ، ولتقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة في مرحلة التزهير وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان ، يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم .

بالاضافة الى دعم بساتين الفاكهة في مرحلة العقد يمكن الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رش بالزيوت المعدنية الصيفية او الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات والرش ضد المن والتربس على البصل المتأخر والفاصوليا والطماطم (المكشوف) بمبيدات موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت - بيليو .

مع ضرورة فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات بمبيدات اسكور - فلنت - بايفيدن ، واجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم "المتأخر" وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة (اتبع خطوات منشور التحجيم)، مع ضرورة مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو متسبب عن فطر الترناريا الترناتا وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من المهم الرش اليوم بمبيدات (كيرزت ار ... بوليرام دي اف .. دل كب ... اميستار توب .. داكونيل )