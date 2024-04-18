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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البنك الدولي يعتزم توصيل خدمة الكهرباء لـ 300 مليون إفريقي

البنك الدولي
البنك الدولي
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يعتزم البنك الدولي توصيل خدمة الكهرباء لـ 300 مليون إفريقي بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقي، بموجب مشروع طموح سيخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء في القارة إلى النصف بحلول 2030.

وقال البنك الدولي إنه سوف يعمل على توصيل خدمة الكهرباء لـ 250 مليون شخص بينما سيدعم بنك التنمية الأفريقي الـ 50 مليون شخص الإضافيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر أجاي بانجا رئيس البنك الدولي في خطاب اليوم الأربعاء أن تكلفة الخطة ستبلغ 35 مليون دولار، سيأتي بعضها من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي لمساعدة الدول الأشد فقرا بشروط ميسرة.

البنك الدولي خدمة الكهرباء افريقي