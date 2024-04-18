تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق اليوم

الخميس 18/أبريل/2024 - 12:12 ص

هبطت مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق الأربعاء بعد معاملات متقلبة وسط شعور المستثمرين بعدم اليقين إزاء موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وبيانات أرباح ضعيفة في بدايات موسم التقارير المالية.



وانخفضت أسهم شركة ترافيلرز العملاقة للتأمين بعد أن جاءت أرباحها للربع الأول دون توقعات وول ستريت.

مؤشرات الأسهم في وول ستريت

وتراجع كبار مسؤولي البنك المركزي، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.



ورفع محللو "إتش إس بي سي" توصيتهم لسهم صانعة الرقائق الأمريكية "أدفانسد مايكرو ديفيسز" إلى "الشراء" من "الإبقاء على مستوى الحيازة"، متوقعين آفاقًا قوية لأعمال الشركة.

وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، رفع محللو البنك السعر المستهدف لسهم "إيه إم دي" إلى 225 دولارًا من 180 دولارًا سابقًا، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 36% تقريبًا عن إغلاق أمس البالغ 163.46 دولار.

على الرغم من ارتفاع سهم "إيه إم دي" بنحو 6% منذ بداية 2024، إلا أنه لم يشهد نفس حجم المكاسب التي حققتها الأسهم الأخرى التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل "إنفيديا" (+74%) و"برودكوم" (+17%) و"ميكرون" (+42%).

خيبت الشركة آمال وول ستريت في نهاية 2023، عندما قالت إنها تتوقع إيرادات تزيد على 3.5 مليار دولار في عام 2024 من وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في حين أشارت التقديرات إلى 6 مليارات دولار.