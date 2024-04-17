وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد أهمية زيادة آليات تمويل التنوع البيولوجي

في إطار مشاركتها في ورشة عمل تم عقدها على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي السبعي، أهمية ضرورة زيادة آليات التمويل المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

وقد شددت فريال على أن هذه الزيادة ضرورية لمساعدة الحكومات في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية ذات الصلة في هذا القطاع الحيوي.

تحدثت الوزيرة عن التحديات التي تواجهها الدول في ظل تزايد تأثيرات التغيرات المناخية على اقتصادياتها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون البناء لمواجهة هذه التحديات.

وأكدت بالخصوص على أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومتجددة، تهدف إلى الحفاظ على الثروات الطبيعية واستثمارها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وعلى هامش الاجتماعات أيضا، بحثت الوزيرة التونسية والوفد المرافق لها مع عدد من مسؤولي المؤسسة المالية الدولية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة في القطاعات الواعدة والمطابقة لمعايير الاقتصاد الأخضر.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، التقت فريال الورغي بوزير المالية الجزائري العزيزي فايد، لبحث تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وخاصة في المجال الاقتصادي ودعم الاستثمارات، كما بحثا إمكانية إنشاء المناطق الحرة الحدودية لإضفاء ديناميكية اقتصادية جديدة تعود بالنفع على البلدين.