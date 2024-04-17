الأمريكيون يتخلصون من 68 مليون سنويًا في سلة المهملات

في بلد يُنظر فيه بشكل متزايد إلى العملات المعدنية على أنها مرهقة، يتخلص الأمريكيون من ما قيمته 68 مليون دولار من العملات المعدنية كل عام. جذب هذا الكنز المهمل انتباه شركة Reworld، وهي شركة معالجة النفايات المستدامة التي شرعت في مهمة لاستعادة هذه العملات المعدنية المهملة لتحقيق الربح.

ووفقا لوول ستريت جورنال، منذ عام 2017، تقوم شركة Reworld بمسح مرافق إدارة النفايات، واستخراج العملات المعدنية من القمامة المحروقة. ومع جمع ما قيمته 10 ملايين دولار من العملات المعدنية على مدار سبع سنوات، تسلط المبادرة الضوء على القيمة الكبيرة المخفية فيما يعتبره الكثيرون خردة.

وقد ساهم تضاؤل أهمية العملة المادية، إلى جانب صعوبة حمل العملات المعدنية، في إهمالها. وقد أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للعملات المعدنية، حيث يعادل الربع الأمريكي الآن ما كان عليه الدولار في عام 1980. وعلاوة على ذلك، فإن تكلفة إنتاج وتوزيع العملات المعدنية غالبا ما تتجاوز قيمتها الاسمية، مما دفع إلى المطالبة بإلغاء العملات المعدنية ذات الفئات المنخفضة مثل البنس.

العملات المعدنية، التي كانت ضرورية للمعاملات اليومية، أصبحت الآن تقبع في المنازل أو ينتهي بها الأمر إلى التخلص منها. وحتى عند نقاط التفتيش في المطارات، تقوم إدارة أمن النقل بجمع كميات كبيرة من النقود المهملة سنويًا. ومع ذلك، فقد وفرت جهود Reworld بصيص من الأمل، حيث تمكنت الشركة من إنقاذ مئات الآلاف من الدولارات من العملات المعدنية كل عام.

تتضمن عملية استرداد العملات المعدنية آلات فرز معقدة تفصل المعادن، بما في ذلك العملات المعدنية، عن النفايات الأخرى. على الرغم من التحدي المتمثل في العملات التالفة، تمكنت Reworld من إنقاذ جزء كبير من العملة المستردة، مما ساهم في تحقيق أرباحها النهائية.

في حين أن معظم العملات المعدنية لا تجد طريقها إلى سلة المهملات، فإن فائدتها المتضائلة قد حولتها إلى حالة الإزعاج. ويروي الصرافون حكايات العملاء الذين يدفعون بأكياس الفكة، في حين تتجنب البنوك بشكل متزايد خدمات عد العملات المعدنية بسبب انخفاض الطلب.

ومع ذلك، فقد وجد بعض الأفراد استخدامات إبداعية للعملات المعدنية، مثل بناء الأرضيات أو جمع نيكل الجاموس النادر. موظفو شركة Reworld أيضًا لديهم ولع بالعملات المعدنية، وخاصة نيكل الجاموس الثمين، الذي يثير ذكريات الطفولة.

مع استمرار ارتفاع انتشار المدفوعات الرقمية، قد تكون أيام العملات المادية معدودة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تظل Reworld ملتزمة بجهودها في استعادة العملات، مع الحفاظ على جزء من التاريخ الملموس وسط المسيرة نحو مجتمع غير نقدي.