وكيل صحة دمياط يتابع مؤشرات الأداء في المستشفيات

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء، اجتماع مكبر يضم مديري الإدارات الفنية وذلك لمناقشة مؤشرات أداء ادارات مديرية الصحة فى الربع سنوى الأول، حيث تم عرض مؤشرات الاداء الخاصة بكل ادارة و مناقشتها مع وكيل الوزارة مع مدير الادارة.

كذلك تم حصر السلبيات التى تم ملاحظتها ومناقشة الإجراءات المتخذة حيالها لتلافيها.

وقد انتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات التى ستتخذها الادارات لرفع مؤشرات الاداء و التى تتضمن خطة تدريبية جديدة تشمل بعض الفرق الاشرافية والعمل على دعم وتنشيط بعض بنود المستشفيات كذلك خطة لاعادة توزيع القوى البشرية لاستغلالها الاستغلال الامثل والتوسع فى العيادات المسائية بالمستشفيات و الوحدات الصحية و ضم القوافل الانجابية الى القوافل العلاجية للحصول علي اعلى مردود وعدد من التوصيات الاخرى الخاصة بتشغيل المستشفيات سيتم مناقشتها فى اجتماع مكبر يضم مديرى المستشفيات .

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بمرور مفاجئ على المركز الطبى العام بدمياط الجديدة فى إطار المتابعة الدورية الميدانية لوكيل وزارة الصحة لمراكز تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مستوى المحافظة.

تفقد قسم الاستقبال و تابع الانضباط الإدارى بالمركز وتواجد الأطباء وأفراد التمريض طبقا لجداول النوبتجيات المعدة بالمركز لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة بالإضافة الي متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و توافر الطعوم بالمركز.

الجدير بالذكر أن المركز الطبى العام بدمياط الجديدة يقدم خدماته لأكثر من ٤٢٨٥٣ مواطنا، والتى تشمل الاستقبال والطوارئ العيادات الخارجية وعيادات الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات و التثقيف الصحى و خدمات صحة البيئة و صرف الألبان الصناعية وخدمات رعاية الشباب والمراهقين وتطعيمات المسافرين والعلاج الطبيعي والأشعة بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تضم دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج والرعاية الصحية والنفسية للمسنين وحملة قلبك أمانة.