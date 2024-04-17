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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة دريمز الغاني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب تدريبات حفيفة بالكرة، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك دريمز الكونفدرالية