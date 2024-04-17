عبد الرحيم علي يتصدر تريند مصر والسعودية والإمارات

الأربعاء 17/أبريل/2024 - 06:18 م

جانب من الحلقة التليفزيونية

تصدر الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز» التريند في مصر والسعودية والإمارات، بعد الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أن استرجع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله في لقاء تليفزيوني ظهر فيه خلال شهر ديسمبر 2023 ، مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج مساء DMC .

تحدث «عبد الرحيم علي» خلال اللقاء عن الأوضاع التي تحدث الأن بين إسرائيل وإيران، وذلك قبل وقوعها وهذا ما أثار الجدل في نطاق واسع عند العديد من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذين أعادوا نشر الحلقة من جديد .

خلال تلك الحلقة طرح الإعلامي أسامة كمال على الكاتب والباحث الدكتور عبد الرحيم علي الأسئلة الشائكة حول مستقبل غزة، وعندما سُئل عن قراءته للمشهد السياسي العالمي ومَن وراء هجوم السابع من أكتوبر الإجابة كانت واضحة وقولا واحدا .. إيرااااان.

كما أشار إلى أن التقارير قبل "طوفان الأقصى" كانت تتحدث على أن معدل تجاوز تخصيب اليورانيوم في إيران يتجاوز المسموح، ووصل لـ90%، وهذا يعني أن طهران قريبة من تصنيع القنبلة النووية.

ولفت إلى أن ربط الأحداث مع بعضها البعض يؤكد أن هناك تنسيقا إيرانيا كبيرا مع المقاومة الفلسطينية لإعداد حدث كبير، مشيرًا إلى أن هناك تقارير غربية تحدثت عن أن طهران كانت تخطط لإجراء ضربة كبرى للاحتلال الإسرائيلي، لكي تشغله عن البرنامج النووي الإيراني لمدة عام على الأقل.