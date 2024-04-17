كاميرون: الرد الإسرائيلي على إيران يجب أن يكون ذكيا ولا يصعد الصراع

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء إن أي رد إسرائيلي على الهجمات الإيرانية يجب أن يكون ذكيا ومصمما للحد من تصعيد الصراع.

وقال كاميرون للصحفيين في مستهل زيارته للقدس وخلال زيارة لإسرائيل اليوم الأربعاء،: "من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارا بالتحرك ونأمل أن يفعلوا ذلك بطريقة لا تؤدي إلا إلى أقل قدر ممكن من تصعيد الأمر".

وتأمل واشنطن وحكومات غربية أخرى أن تساعد العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران في إقناع إسرائيل بالحد من نطاق ردها على الهجوم الإيراني.

وقال كاميرون إن بريطانيا تأمل في فرض عقوبات منسقة على إيران من دول مجموع السبع التي تجتمع هذا الأسبوع في إيطاليا.

وأضاف أن الإيرانيين “بحاجة إلى رسالة واضحة لا لبس فيها من مجموعة السبع”.