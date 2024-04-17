تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مبالغ مالية من صاحب مصنع بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس تشكيل عصابي، مكون من 4 اشخاص 15 علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي من صاحب مصنع بمنطقة السلام.

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخصين بخطف حقيبة داخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) منن صاحب مصنع بدائرة القسم ولاذا بالفرار.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية