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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الجونة يتقدم علي سموحة بهدف

مدرب الجونة
مدرب الجونة
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تقدم فريق الجونة علي ضيفه سموحة بهدف  دون مقابل فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى
احرز  هدف الجونة اللاعب اشرف مجدي فى الدقيقة 36 من الشوط الأول

وأعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة التشكيل الذى يخوض لقاء سموحة
وجاء التشكيل كالاتي

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.
خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح ، أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أحمد محمود.
خط الوسط .. نور السيد ، رضا صلاح ، أشرف مجدى ، أيمن سعد " موكا ". 
الهجوم .. فرانك إيتوجا ، حسام غانم.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كلا من..

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.
خط الدفاع .. محمد مغربي ، محمد مصطفى " ميدو" ، طارق علاء ، محمد متولي .
خط الوسط .. أحمد خالد ، إسلام جابر ، عبد الرحمن عامر،  عبد اللطيف .
الهجوم .. حسام حسن ، دودو.

ويقع فريق سموحة فى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى  برصيد 22 نقطة، بينما رصيد فريق الجونة  22 نقطة محتلا المركز السابع.

 

 

 

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