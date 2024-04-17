عاشور يبحث مع وزير العلوم بولاية ساكسونيا الألمانية سبل تعزيز التعاون المشترك

أجرى وزير الدولة للعلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الألمانية أندرياس هاندشوه زيارة إلى مصر اليوم الأربعاء.

وتركزت محادثاته مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع نطاق التعاون مع مصر في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي وحركة تنقل العمال المهرة إلى ألمانيا.

كما تبادل الوفد الألماني وجهات النظر حول تلك الموضوعات مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لتكثيف التعاون فيما بينهما في مجالات علوم الحاسب الآلي والعلوم الطبيعية والطب والهندسة.

وأكد عاشور أهمية التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مما يؤدي إلى دعم التنمية المستدامة في كلا البلدين.

كما أكد أندرياس هاندشوه رغبة بلاده في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وفي دعم علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أنه إلى جانب تبادل الآراء في وزارة التعليم العالي فقد التقى هاندشوه بممثلين عن مختلف المؤسسات الألمانية بما في ذلك إدارة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والمعهد الألماني للآثار (DAI). كما تبادل الوفد وجهات النظر مع ممثلي مختلف الجامعات بما في ذلك الجامعة الألمانية بالقاهرة.

رافق وزير الثقافة والعلوم الألماني كلاً من كلاوس ديتر باربكنشت، رئيس جامعة فرايبرج للتعدين والتكنولوجيا ورئيس مؤتمر رؤساء جامعات ساكسونيا، وألكسندر كراتش، رئيس جامعة تسيتاو جورليتس للعلوم التطبيقية ونائب رئيس مؤتمر رؤساء جامعات ساكسونيا.

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