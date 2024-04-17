برلماني ينتقد الحكومة بسبب تأخر لائحة قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة

وجه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الحكومة عاملة أزمات ضخمة وفي الآخر بتيجي تزعل، والبرلمان ضحية لهذه الحكومة".

وتابع: "لما اتكلمنا عن تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرجتوا علينا الناس فيها".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأشار إلى أن التحديات كبيرة، لكن الحكومة عندها انحراف زمني لتنفيذ القوانين، قائلا: "التاريخ هيكتب اللي بتعمله الحكومة، والبرلمان مش بيعرف يجامل".

ولفت إلى أن القانون يتضمن إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، والقانون الجديد تضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأوضح أن الاجتماع سيتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وما إذا تم التعاون بينها وبين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه الاجتماع أيضا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة، بشأن دور الحكومة في التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وسبل الحد منها، لاسيما في ضوء القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ينص على إجراءات واضحة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري بسبب تعرض عدد من المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأشار النائب إلى أن القانون يتضمن الإجراءات اللازمة بشأن الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وأكد السجيني، أن الاجتماع يتطرق إلى ما حققته الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة في محافظات الجمهورية، وكذلك التعاون بين الحكومة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان وفقا للقانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.