ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

رئيس بلدية بيت لحم يُشارك بمهرجان المدن المتوأمة في جريتشيو الإيطالية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك  أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم  في المهرجان الأول للمدن المتوأمة في مدينة جريتشيو الإيطالية، بمشاركة 11 مدينة، بهدف الاحتفال بذكرى تقليد قديم استمر لمدة ثمانية قرون وهو تجسيد مغارة الميلاد من قبل القديس فرنسيس في جريتشيو نظرًا لأهميته الخالدة ورسالته الدائمة المفعمة بالأمل والحب والسلام.

وخلال الحفل، ألقى سلمان كلمة عبر فيها عن سعادته لتواجده في مدينة جريتشيو وسط حضور مميز للاحتفال بالذكرى الهامة، مُشيرًا إلى رحلة القديس فرنسيس إلى بيت لحم التي وجد فيها الإلهام لتجسيد أول مشهد للميلاد في جريتشيو. ولم يخلّد هذا العمل فقط قصة ميلاد المسيح، بل أرسى في البشرية تذكيرًا أزليًا بقوة المحبة والفداء، مُشيرًا إلى أن هذا الرابط الروحي يوحِّد بيت لحم وجريتشيو.

وعبّر عن العلاقة القوية التي تربط بيت لحم بمدينتها المتوأمة جريتشيو، مؤكدًا ضرورة تعزيز وتقوية الروابط خاصة في المجالات الثقافية والسياحية والتنمية المستدامة.

436269414_830372835797594_6417841878060350087_n
436269414_830372835797594_6417841878060350087_n
436319179_830372825797595_7196320990992175606_n
436319179_830372825797595_7196320990992175606_n
436579205_830372875797590_7179063811294833538_n
436579205_830372875797590_7179063811294833538_n
436990703_830372845797593_265427752807625551_n
436990703_830372845797593_265427752807625551_n
أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم مدينة جريتشيو الإيطالية القديس فرنسيس بيت لحم قصة ميلاد المسيح