رئيس بلدية بيت لحم يُشارك بمهرجان المدن المتوأمة في جريتشيو الإيطالية

شارك أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم في المهرجان الأول للمدن المتوأمة في مدينة جريتشيو الإيطالية، بمشاركة 11 مدينة، بهدف الاحتفال بذكرى تقليد قديم استمر لمدة ثمانية قرون وهو تجسيد مغارة الميلاد من قبل القديس فرنسيس في جريتشيو نظرًا لأهميته الخالدة ورسالته الدائمة المفعمة بالأمل والحب والسلام.

وخلال الحفل، ألقى سلمان كلمة عبر فيها عن سعادته لتواجده في مدينة جريتشيو وسط حضور مميز للاحتفال بالذكرى الهامة، مُشيرًا إلى رحلة القديس فرنسيس إلى بيت لحم التي وجد فيها الإلهام لتجسيد أول مشهد للميلاد في جريتشيو. ولم يخلّد هذا العمل فقط قصة ميلاد المسيح، بل أرسى في البشرية تذكيرًا أزليًا بقوة المحبة والفداء، مُشيرًا إلى أن هذا الرابط الروحي يوحِّد بيت لحم وجريتشيو.

وعبّر عن العلاقة القوية التي تربط بيت لحم بمدينتها المتوأمة جريتشيو، مؤكدًا ضرورة تعزيز وتقوية الروابط خاصة في المجالات الثقافية والسياحية والتنمية المستدامة.

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