سفير دولة سيراليون يزور مركز ميكنة الأرز بكفر الشيخ

أجرى سفير دولة سيراليون صادق سيلا والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، بزيارة مركز ميكنة الأرز –ميت الديبة- كفر الشيخ والتابع لمعهد بحوث الهندسة الزراعية، ويعتبر هذا المركز متخصص فى تكنولوجيا ميكنة زراعة وحصاد الأرز آليا.

وأشاد سفير سيراليون، بأنشطة المركز وبالتكنولوجيا الحديثة والآلات الحديثة التي تخدم قطاع الزراعة فى مصر.

وأعرب سفير دولة سيراليون عن رغبة بلادة فى نقل التكنولوجيا الحديثة للمعدات وأنظمة الري المتطورة الموجودة فى معهد بحوث الهندسة الزراعية إلى قطاع الزراعة بدولة سيراليون.

ورافق السفير في هذه الزيارة الدكتور يسر ي عبد القوي وكيل المعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية والعديد من قيادات مركز البحوث الزراعية

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