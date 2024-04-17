رئيس الوزراء البريطاني: تباطؤ التضخم يعني نجاح الخطة الاقتصادية

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالإحصاءات التي أظهرت اليوم /الأربعاء/ تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، قائلا إنها أظهرت نجاح خطته الاقتصادية.

وقال سوناك: "تظهر أرقام اليوم أنه بعد عامين صعبين، فإن خطتنا الاقتصادية تعمل وأن التضخم مستمر في الانخفاض"، بحسب صحيفة /إندبندنت/ البريطانية.

وأضاف: "بعد أن كانت نسبة التضخم 11 بالمئة عندما أصبحت رئيسا للوزراء، فقد انخفضت الآن إلى ما يزيد قليلا عن 3 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف".

وقال سوناك: "لقد شهدنا أيضا انخفاض فواتير الطاقة، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وفي هذا الأسبوع فقط، أظهرت البيانات أن أجور المواطنين ارتفعت بشكل أسرع من التضخم لمدة تسعة أشهر على التوالي".

واستطرد قائلا "رسالتي البسيطة ستكون: إذا التزمنا بالخطة، يمكننا ضمان حصول الجميع على مستقبل أكثر إشراقا".

من جانبه، كرر وزير المالية البريطاني جيريمي هانت وجهة نظر سوناك. وقال "الخطة ناجحة: التضخم ينخفض بشكل أسرع من المتوقع، إذ انخفض من أكثر من 11 بالمئة إلى 3.2 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ عامين ونصف تقريبا".

وقد أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة أقل من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ 3.2 بالمئة، وهو أعلى قليلا من نسبة الـ3.1 بالمئة التي توقعها الاقتصاديون.

وعلى الرغم من انخفاض التضخم، فإن هذا لا يعني أن الأسعار تنخفض، بل أنها ترتفع بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، لا يزال هذا هو أدنى مستوى للتضخم منذ سبتمبر 2021 في المملكة المتحدة.