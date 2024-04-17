مجموعة العمل الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تعقد اجتماعها الرابع في واشنطن

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة اجتماعها الرابع في واشنطن.

وقالت وزارة المالية الصينية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إن الاجتماع ترأسه نائب وزير المالية الصيني لياو مين ووكيل وزارة الخزانة الأمريكية جاي شامبو، بحسب وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/.

ومن خلال التركيز على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، أجرى الجانبان اتصالات متعمقة وعملية وبناءة حول أوضاع الاقتصاد الكلي والنمو المتوازن في البلدين والعالم، بالإضافة إلى ترتيبات الاتصالات المستقبلية.

وبحسب الوزارة، أعرب الجانب الصيني عن قلقه إزاء القيود الاقتصادية والتجارية الأمريكية ضد الصين، وقدم المزيد من الردود بشأن مسألة الطاقة الإنتاجية.

واتفق الجانبان على الحفاظ على الاتصالات والتبادلات.

