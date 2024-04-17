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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

القاهرة الإخبارية: لا قرار بإلغاء أو تأجيل مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي حتى الآن

دبي
دبي
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قالت هدير صبري، مراسلة القاهرة الإخبارية من دبي، إن مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي جرى تأجيلها إلى مساء اليوم الأربعاء على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بإمارة أبو ظبي، وحتى اللحظة لم يصدر أي قرار بإلغائها أو تأجيلها مرة أخرى وستقام مساء اليوم.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه حتى اللحظة لم تخرج أي تصريحات بتأجيلها مرة أخرى، خصوصا أن العاصفة بدأت في الانحسار وبدأت الشمس تظهر في سماء دبي والإمارات كافة.

وأوضحت أن التغيرات المناخية والعاصفة التي هبت على الإمارات أغلقت بعض الطرق تماما من وإلى كل الإمارات، وحتى هذه اللحظة هناك إغلاق تام للطرق المؤدية لعدد من الإمارات منها الفجيرة وأم القوين وهناك تغيير في بعض مسارات الطرق.

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