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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

البوابة نيوز
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أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

جدير بالذكر أنه وفقًا لقرار ترحيل الإجازات، تكون إجازات شهر إبريل ومايو 2024 8 أيام لموظفي الحكومة  تتمثل فيما يلي:

إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 إبريل.

عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 إبريل.

عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 إبريل.

إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.

عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.

عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.

إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.

إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.