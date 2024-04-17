المؤبد لتشكيل عصابي لاستقطابهم الفتيات وإجبارهم على ممارسة الرذيلة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات أمن الدولة، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه على تشكيل عصابي يضم 4 أشخاص، لقيامهم باستقطاب السيدات والفتيات لإجبارهن على ممارسة الأفعال المنافية للآداب والاتجار بالبشر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجري، وبحضور أحمد صالح رئيس النيابة.

في وقت سابق تمكنت قوة أمنية أثناء سيرها على الطريق الزراعى بالقليوبية من ضبط شخص يقوم بممارسة الرزيلة مع فتاة قاصر داخل سيارة ملاكي، وجرى ضبطهما الاثنان وتحرير محضر بالواقعة.

وقالت الفتاة وتدعى "ر" بأنها هاربة من أسرتها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، وبسبب تعذيب زوجة الأب لها تركت المنزل واستقلت ميكروباص وصل بها إلى محطة المرج وهناك ظلت لمدة يوم كامل في موقف المرج إلى أن عثرت عليها المتهمة الأولى زعيمة التشكيل واستدرجتها بحجة ضيافتها وتقديم لها الطعام.

وأضافت الفتاة، أن المتهمة زعيمة التشكيل طلبت منها المبيت معها في شقتها وعندما استيقظت في الصباح وجدت نفسها قد جرى الاعتداء عليها وقامت المتهمة بتصويرها فيديو أثناء الاعتداء وهددتها بفضحها إذا لم ترضخ لطلباتها ومن وقتها وهي تقوم بتقديمها لراغبي المتعة من الرجال مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفت الفتاة بوجود 3 فتيات أخريات معها في نفس الشقة واعترفت بأن المتهمة معها سيدة أخرى ورجلان يقومان بحراستهن وأحدهما متزوج من زعيمة التشكيل عرفيًا.

وعقب تقنين الإجراءات توجهت قوة كبيرة من أجهزة الأمن وجرى مداهمة الشقة وألقي القبض على المتهمين وهم "س ا ع" زعيمة التشكيل ونجلة خالتها "د ع م"، و "م ن ع" زوج الأولى عرفيا وشقيقه "م ن ع" وجرى العثور على 3 فتيات أخريات منهن فتاة قاصر أيضا تدعى "ص" والفتاتين الأخيرتان سنهما من 20 إلى 21 سنة.

كما جرى العثور على فلاشات وسيديهات مصورة لتلك الفتيات خادشة للحياء مع رجال في غرف النوم والعثور على طبنجة صوت ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم وقائع الإتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات جنسيا وجرى إحالتهم للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.